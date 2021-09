GUARDA BRUCE SPRINGSTEEN SUONARE ALLE COMMEMORAZIONI DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’UNDICI SETTEMBRE

Questa mattina, durante le commemorazioni per il ventesimo anniversario dai tragici attentati a NYC, Bruce Springsteen si è presentato a Lower Manhattan.

Dopo un momento di silenzio in onore delle vittime, il Boss si è presentato sul palco, dove ha eseguito in solo “I’ll See You In My Dreams”, un pezzo estratto dal suo recente LP, “Letter To You“, uscito lo scorso ottobre.

“Che Dio benedica i nostri fratelli e sorelle caduti, le loro famiglie, i loro amici e i loro cari”, ha detto Springsteen prima della sua performance.

Ricordiamo che nel 2002, il musicista statunitense aveva pubblicato il suo album “The Rising”, che era stato proprio ispirato dai fatti di quel tragico giorno dell’anno precedente.