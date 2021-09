I SUPERSUCKERS TORNANO IN ITALIA AD APRILE 2022

I SUPERSUCKERS TORNANO IN ITALIA AD APRILE 2022

I Supersuckers annunciano il loro ritorno in Italia previsto per aprile 2022.

La storica band punk-rock dell’Arizona presenterà il suo nuovo album, “Play That Rock N’ Roll”, uscito a febbraio dello scorso anno via Acetate Records.

Saranno ben sei le date nel nostro paese per Eddie Spaghetti e compagni: gli appuntamenti con loro sono previsti per martedì 12 al Raindogs di Savona, mercoledì 13 al Blah Blah di Torino, giovedì 14 al Freakout Club di Bologna, venerdì 15 allo Splinter Club di Parma, sabato 16 al Nasty Boys Saloon di Treviso e domenica 17 al Joshua Rock Club di Albate (CO).