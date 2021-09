IL PRIMO ALBUM DEGLI YARD ACT USCIRà A GENNAIO 2022

Dopo aver pubblicato il loro primo EP, “Dark Days“, lo scorso febbraio, ora gli Yard Act sono pronti ad annunciare i dettagli del loro debutto sulla lunga distanza: “The Overload” vedrà la luce il prossimo 7 gennaio e sarà realizzato via ZEN F.C. / Island Records.

“Per quanto riguarda i testi, penso che sia un disco che parla delle cose che facciamo tutti – siamo tutti così collegati al sistema del giorno per giorno che non ci fermiamo davvero a pensare ai costrutti che ci definiscono”, dice il frontman James Smith, il cui stile vocale sprechgesang e i testi arguti e discorsivi sono centrali nel suono degli Yard Act. “Al di là di questo, è piuttosto eccitante, perché c’è ancora così tanto che non capiamo; come si forgia una mentalità da alveare, come si diffondono le informazioni, come siamo d’accordo e presumiamo le cose senza pensare. Alcune persone pensano più di altre, ma molti di questi slogan – ‘Sono di sinistra, non ho torto’ – non ottengono nulla. Trovo tutto questo così noioso. Non mi piace e basta.”

Il nuovo singolo della band post-punk di Leeds è la title-track “The Overload” e qui sotto potete vedere il relativo dieo.

“Tutti soccombiamo alla paura la maggior parte delle volte e questo spiega molto del perché prendiamo le decisioni che prendiamo”, dice Smith della canzone. “Immagino il ritornello pronunciato da un coro greco; onnipresente e racchiude i temi non solo di questa canzone, ma dell’intero album. Questo è ciò che The Overload è essenzialmente. È tutto ciò che accade in una volta sola e sono le nostre piccole, deboli menti che cercano di elaborarlo e affrontarlo. Buona fortuna.”

“The Overload” Tracklist:

1. The Overload

2. Dead Horse

3. Payday

4. Rich

5. The Incident

6. Witness (Can I Get A?)

7. Land Of The Blind

8. Quarantine The Sticks

9. Tall Poppies

10. Pour Another

11. 100% Endurance