TERZO ALBUM DI CURTIS HARDING A NOVEMBRE

A distanza di quattro anni dal suo sophomore, “Face Your Fear“, Curtis Harding sta per tornare con una nuova fatica sulla lunga distanza, “If Words Were Flowers” (pre-order), in uscita il prossimo 5 novembre via Anti- Records.

Parlando delle ispirazioni dell’album, Curtis racconta che sua madre era solita dirgli, “Regalami i fiori mentre sono ancora qui”. La frase è rimasta impressa nella mente del talentuoso cantante e poli-strumentista, un monito a mostrare amore e apprezzamento alle persone che gli sono care prima che sia troppo tardi.

Riflette Harding “Questo è l’album. Sono io che regalo fiori al mondo, a chiunque abbia bisogno di ascoltare cosa dicono queste canzoni in questo momento.”

Scritto e registrato nel corso dei due tumultuosi anni appena passati, “If Words Were Flowers” è un bouquet vivace e inebriante, vario ed affascinante. Attingendo a soul vintage, R&B, hip-hop, garage rock e psichedelia, le canzoni sono sincere e grintose, alimentate da ritmi serrati, sezioni di fiato intense e dalla produzione avventurosa di Harding e Sam Cohen (Kevin Morby, Benjamin Booker).

“Nina Simone disse che il compito dell’artista è quello di riflettere il proprio tempo”, spiega il musicista di stanza ad Atlanta. “Penso che sia importante vivere il momento in cui si è. Se lo fai e sei onesto e sensibile, puoi entrare in contatto con le persone che hanno bisogno di essere raggiunte.”

Il suo nuovo singolo si chiama “Can’t Hide It”: il brano è accompagnato da un video diretto da Michele Civetta e vede la partecipazione degli attori Omar Dorsey (Queen Sugar) e Anthony Mackie (Captain America, The Hurt Locker) in veste di presentatori dell’esibizione di Curtis a uno show televisivo immaginario degli anni ’70, The Velvet Touch.

“If Words Were Flowers” Tracklist:

1. If Words Were Flowers

2. Hopeful

3. Can’t Hide It

4. With You

5. Explore

6. Where Is The Love

7. The One

8. So Low

9. Forever More

10. It’s A Wonder

11. I Won’t Let You Dow