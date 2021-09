CHARLES MOOTHART (FUZZ, TY SEGALL FREEDOM BAND, GØGGS) ANNUNCIA IL SUO PRIMO EP SOLISTA

Non è certo un nome nuovo quello di Charles Moothart, che milita in numerosi gruppi della scena garage-rock californiana tra cui CFM, Fuzz, GØGGS oltre che nella Ty Segall Freedom Band.

Il musicista statunitense ha ora deciso di realizzare del materiale a proprio nome e il suo primo EP, “Soft Crime” (pre-order), uscirà il prossimo 15 ottobre via Famous Class Records.

Registrato da Michael Kriebel e mixato dallo stesso Kriebel insieme a Moothart, il nuovo lavoro è stato masterizzato da Heba Kadry.

“Questo EP è stato un’impresa personale alla luce del malessere esistenziale che stiamo attraversando. Le canzoni sono surreali e oneste. La mia visione della realtà attuale è inevitabilmente un tuffo nella ripetizione a spirale. Questo non è nuovo per me, dato che sono per natura un pensatore eccessivo. Prendevo gli strumentali durante le escursioni per sistemare i testi. Una miscela di esaurimento fisico e mentale alla fine mi ha fatto abbassare la guardia. Ho trovato che il concetto di Soft Crime potrebbe essere il gioco di prestigio che avviene davanti ai nostri occhi… o le piccole cose che ci lasciamo scappare; in entrambi i casi Soft Crime va giù ogni giorno. La Macchina del Sangue gira, e noi sacrifichiamo il terreno per fare dei passi. È importante ricordare che alla luce ardente del fuoco dei cassonetti, possiamo ancora trovare la vera bellezza dei nostri vicini. Ci siamo dentro insieme fino alla fine. Che sia domani o che sia stato ieri”, ha scritto Charles sul suo Bandcamp.

Il suo nuovo singolo è la title-track, “Soft Crime”, che segna anche il suo debutto solista vero e proprio.

“Soft Crime” EP Tracklist:

1. Soft Crime

2. Losing Ground

3. Blood Machine