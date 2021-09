GLI STILL CORNERS SPOSTANO LA DATA ITALIANA AD APRILE 2022

Lo scorso gennaio, via Wrecking Light Records, gli Still Corners hanno pubblicato il loro ottimo quinto album, “The Last Exit” e in autunno era previsto il loro tour europeo a supporto della loro nuova fatica sulla lunga distanza.

La situazione di incertezza dovuta al protrarsi della pandemia mondiale ha costretto il duo dream-pop di stanza a Londra a rinviare i loro live-show al prossimo anno.

Anche l’appuntamento italiano, originariamente previsto per sabato 23 ottobre, è stato ovviamente spostato ed è ora stato rischedulato per mercoledì 20 aprile, sempre al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

Ovviamente i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Dice.fm‘ al costo di 23 €.

