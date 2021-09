IL NUOVO SINGOLO DELLE LA LUZ SI CHIAMA “METAL MAN”

Le La Luz pubblicheranno il prossimo 22 ottobre, via Hardly Art, il loro omonimo quarto album.

Per aiutare a formare il successore di “Floating Features” (2018), la band surf-pop di Seattle ha trovato uno spirito affine nel produttore Adrian Younge. Noto principalmente per aver lavorato con artisti hip-hop, soul e jazz, Younge ha visto nelle La Luz una parentela musicale che trascendeva il genere. “Entrambi creiamo musica con lo stesso atteggiamento ed è questo che amo di loro”, dice. “Non hanno mai paura di rischiare e il loro stile è accattivante. Non lavoro con molte band, ma amo rischiare con persone che condividono la stessa visione. Entrambi amiamo essere noi stessi ed è stato un onore lavorare con loro”. L’album è stato registrato al Linear Labs Studio di Los Angeles.

Il nuovo singolo si chiama “Metal Man” e qui sotto potete vedere il relativo video realizzato da Spaghetti Jesus.