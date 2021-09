THE WOMBATS ANNUNCIANO DUE DATE IN ITALIA PER MAGGIO 2022

Proprio il mese scorso gli Wombats avevano annunciato i dettagli del loro quinto LP, “Fix Yourself, Not The World”, in uscita il prossimo 7 gennaio via AWAL.

Ora la band indie-pop inglese svela due date italiane previste per maggio 2022: gli appuntamenti con Matthew Murphy e soci sono previsti per giovedì 12 all’Estragon Club di Bologna e per venerdì 13 al Fabrique di Milano.

I biglietti per i concerti, che costano 30 € + d.p. per entrambe le date, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 10 settembre via ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.com’.

Photo Credit: Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons