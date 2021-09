WE ARE SCIENTISTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “YOU’VE LOST YOUR SHIT”

Il prossimo 8 ottobre, via 100% Records, i We Are Scientists pubblicheranno il loro settimo LP, “Huffy”, che arriva a tre anni e mezzo di distanza dal precedente, “Megaplex”.

Il loro nuovo singolo è la opening-track “You’ve Lost Your Shit” e qui sotto potete vedere il divertente video.

“Abbiamo girato il video di “You’ve Lost Your Shit” all’Hotel Dylan, un luogo idilliaco alla periferia di Woodstock che ha offerto una pausa davvero gradita dall’estate di New York”, dice il frontman Keith Murray. “È un posto assurdamente affascinante e, nonostante i nostri migliori tentativi di travestirci, non è affatto il tipo di posto dove ci si aspetterebbe di perdere un organo. Il furto di organi nel video è un rimprovero allegorico all’industria musicale? È una metafora della lotta artistica in una collaborazione di lunga data? È un gioco di parole abbastanza casuale sul titolo della canzone? È solo una scusa per andare a bere cocktail in camera d’albergo nella Woodstock pastorale per un paio di giorni? Giudicate voi!”

Photo Credit: Alterna2 http://www.alterna2.com, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons