EP: ROXY GIRLS Roxy Girls Are In The Drink

Vengono da Sunderland i Roxy Girls e come i loro concittadini Futureheads ci propongono un post punk elettrizzante e funanbolico.

Hanno alle spalle un debutto a 33 giri del 2019 dal titolo “A Poverty of Attention”, sette brani sparati in ogni direzione in meno di un quarto d’ora.

Futureheads, Gang Of Four, i mitici XTC sono i riferimenti della band cresciuta sulle rive del fiume Wear.

Anche l’EP uscito in questi giorni non tradisce in quanto a giri di lancette, pochi ma sicuramente buoni.

Dalla scoppiettante “Like a Buoy” alla isterica “Sister Fatima” s’incrociano le vibrazioni dei Maximo Park e degli XTC.

“In the Drink” e “My New Home” ripropongono il marchio di fabbrica della band: due chitarre sfavillanti che si rincorrono all’infinito mentre basso e batteria ci portano fuori soglia dopo poche battute.

Listen & Follow

Roxy Girls: Facebook | Bandcamp