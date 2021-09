I BODY/HEAD DI KIM GORDON SI UNISCONO AD AARON DILLOWAY PER UN NUOVO ALBUM

Kim Gordon e Bill Nace ritornano con il loro progetto Body/Head e questa volta sono accompagnati dal musicista elettronico Aaron Dilloway.

Il trio ha annunciato oggi il suo primo album chiamato semplicemente “Body/Dilloway/Head” e in uscita il prossimo 19 novembre via Three Lobed Recordings (pre-order).

Dice la Gordon del nuovo LP: “Una delle cose che mi piace di più nel suonare musica improvvisata e specialmente nei Body/Head con Bill è la libertà costantemente esaltante e la sorpresa di ciò che sta per accadere in un dato momento. Fare questo disco con Aaron Dilloway, che ho sempre ammirato molto, ha aggiunto un altro strato di incognita e un altro modo di rinunciare al controllo. Aaron ha preso i nostri suoni/musica come fonte e ha fatto “a modo suo”, per così dire, schiacciando qualsiasi narrazione che esisteva per entrarci e facendo qualcosa di diverso da quello che avremmo fatto come Body/Head.”

Il primo estratto si chiama “Goin’ Down” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Body/Dilloway/Head” Tracklist:

1. Body/Erase

2. Goin’ Down

3. Secret Cuts