IL TOUR EUROPEO DI MILES KANE TOCCHERà ANCHE L’ITALIA NELL’APRILE 2022

Sappiamo bene che Miles Kane, con il singolo “Don’t Let It Get You Down” ha anticipato il nuovo album “Change The Show”, in uscita il 21 gennaio 2022 su BMG.

“Questo nuovo lavoro nasce da un intenso periodo di riflessione, perché improvvisamente mi sono ritrovato con molto tempo a disposizione”, ha detto Miles. “Ho scritto brani che parlano di alti e bassi, sogni a occhi aperti, amici veri e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che le cose facciano il loro corso, ma sempre rimanendo fedele a me stesso”.

Ora l’artista annuncia anche il suo tour europeo, che farà tappa in Italia per una sola data:

24 aprile 2022 – Magazzini Generali, Milano. Biglietti in vendita dal 17 settembre.