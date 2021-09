JAMES BLAKE CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “FAMOUS LAST WORDS”

JAMES BLAKE CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “FAMOUS LAST WORDS”

A causa dei ritardi nella produzioni dei vinili – per colpa del Covid – James Blake ha deciso di rinviare l’uscita del suo quinto LP, “Friends That Break Your Heart”, al prossimo 8 ottobre.

Il nuovo disco, che vede come ospiti SZA, JID, SwaVay e Monica Martin, viene definito dal musicista e produttore londinese come “un concept album”.

L’inglese oggi intanto ha condiviso un nuovo singolo, la opening-track “Famous Last Words”, che potete ascoltare qui sotto.

Photo Credit: Henry Laurisch, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons