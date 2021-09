NICK CAVE COMMENTA LA COVER DELLA SUA “GIRL IN AMBER” RIFATTA DAI FLAMING LIPS INSIEME AD UNA GIOVANE FAN: “E’ ADORABILE”

Alcune settimane fa i Flaming Lips hanno condiviso il primo estratto dal loro prossimo, bizzarro, progetto musicale: un intero disco di cover di Nick Cave realizzato insieme ad una talentuosa e giovane fan della band.

Nick Cave, ascoltata la reinterpretazione, non ha perso tempo di commentare l’operazione sul sito The Red Hand Files forum dove l’artista quasi quotidianamente risponde a domande e curiosità dei suoi appassionati ascoltatori.

Questa versione di “Girl in Amber” è semplicemente adorabile. Stavo per dire che Nell Smith (la giovane fan che collabora al disco di cover con Wayne Coyne e soci ndr) interpreta la canzone, ma è errato: piuttosto lei lascia andare il brano in un modo che io non sarei in grado di fare… Ho sempre trovato difficile prendere le distanze da questa particolare canzone e cantarla con il necessario distacco, sono solo così contorto nelle parole, immagino. scrive l’artista australiano.

e ancora:

Nell mostra una notevole comprensione della canzone, un senso di distacco che è sia bello che agghiacciante. È solo che lo amo. Sono un fan.

Cave poi racconta della sua ammirazione verso i Flaming Lips:

Conosco da tempo i Flaming Lips. Mi piace molto la loro roba, sono stato un ammiratore da quando li ho visti suonare quasi tutte le sere durante il tour del Lollapalooza Festival nel ’94.

“Where The Viaduct Looms”, album di cover di Nick Cave nato dalla collaborazione tra i Flaming Lips e la giovane Nell Smith uscirà il prossimo 25 ottobre.

Credit Foto: Henry W. Laurisch, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons