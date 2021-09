ONEOHTRIX POINT NEVER COLLABORA CON ELIZABETH FRASER DEI COCTEAU TWINS PER IL SUO NUOVO SINGOLO

Il prossimo 29 ottobre, via Warp Records, Oneohtrix Point Never pubblicherà la Blue-ray version di “Magic Oneohtrix Point Never“, uscito proprio un anno fa.

Il disco conterrà anche la nuova versione di “Nothing’s Special”, uscita lo scorso maggio, che vede la collaborazione con Rosalia.

Oggi invece Daniel Lopatin condivide una nuova versione di “Tales From The Trash Stadium”: questa volta il produttore di stanza a Brooklyn ha chiesto aiuto a Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins e qui sotto potete ascoltare il risultato.

Photo Credit: Mary King