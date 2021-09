“TIME TO MELT” è IL NUOVO SINGOLO DI SAM EVIAN

Il terzo LP di Sam Evian, “Time To Melt”, uscirà il prossimo 29 ottobre via Fat Possum Records a distanza di tre anni dal precedente, “you, Forever”.

L’album è stato concepito al Flying Cloud Recording, lo studio di proprietà dello stesso Sam che si trova nelle Catskill Mountains, New York e si ispira a dischi che uniscono il personale e il politico come “What’s Going On” di Marvin Gaye.

La press-release ci spiega che “quell’ambiente riflessivo e rilassante ha plasmato “Time to Melt”, un insieme luminoso di gemme pop profondamente psichedeliche e una testimonianza della vita e della saggezza che si trovano quando ti concedi la misericordia dello spazio.”

Il suo nuovo singolo è la title-track “Time To Melt”: il brano, dai toni elettronici e dreamy, è accompagnato da un video – diretto da John TerEick – che potete vedere qui sotto.

Photo Credit: Josh Goleman