BATMAN: IN LAVORAZIONE UNA SERIE SPIN-OFF INCENTRATA SUL PINGUINO

Una nuova serie spin-off di Batman è attualmente in lavorazione per il canale HBO Max.

Come svelato dal sito Deadline il nuovo progetto, prodotto da Dylan Clark e Matt Reeves già artefici dell’imminente nuovo film della saga dell’uomo pipistrello, sarà interamente incentrata sulla figura del Pinguino.

Ad interpretare il ruolo del villain pare che ritroveremo Colin Farrell nei medesimi panni nel Batman diretto Matt Reeves atteso nelle sale il prossimo anno.

Il progetto, che vanta come showrunner Lauren LeFranc (“Agents of S.H.I.E.L.D”), è presentato come una sorta di Scarface.

Lo scorso anno Matt Reeves aveva annunciato un’altra serie basata sul celebre super-eroe e legata al suo prossimo film: “Gotham Central” si svolgerà un anno prima degli eventi raccontati in “The Batman”.