CHRYSTABELL: 2 DATE ITALIANE A MARZO 2022

Attrice, cantante e modella americana, affascinante musa di David Lynch, Chrystabell torna in tour in Italia per due attesi concerti a marzo 2022 a Verona e Torino con “Midnight Star”, il nuovo album in arrivo a fine gennaio su etichetta Love Conquered Records.

Quinto disco di studio, “Midnight Star” mostra, come dicono le note stampa, una nuova Chrystabell, con brani dalla narrativa avvincente e concettuale che si snoda attorno alla relazione straziante e fallimentare dell’umanità con questo pianeta Terra. Chitarre e batteria lasciano il posto a sintetizzatori che segnano un affascinante cambiamento nella visione creativa dell’artista, creando un disco pop moderno davvero senza pari. Tra i momenti culminanti di “Midnight Star” la sorprendente cover di “Love My Way” di The Psychedelic Furs.

Ecco i dati dettagliati delle due serate italiane:

Martedì 8 marzo 2022

VERONA – COLORIFICIO KROEN

Via Antonio Pacinotti, 19

apertura porte ore: 20.30 – inizio concerto ore 21.00

prezzo del biglietto: 12,00 Euro + d.p.

prevendite attive dalle ore 11 di lunedì 13 settembre su Do It Yourself Ticket

Giovedì 10 marzo 2022

RIVOLI (TO) – CIRCOLO DELLA MUSICA

Via Rosta, 23

apertura porte ore: 20.30 – inizio concerto ore 21.00

maggiori informazioni sul prezzo del biglietto e sulle prevendite a breve

Informazioni su come acquistare i biglietti:

Do It Yourself Ticket – www.diyticket.it – 06.0406

www.internationalmusic.it – 059.644688