GUARDA IL VIDEO DI “GEOMETRY OF YOU”, IL NUOVO SINGOLO DI JOAN AS POLICE WOMAN

Il prossimo 5 novembre, via PIAS, Joan As Police Woman pubblicherà un nuovo LP, “The Solution Is Restless”, registrato insieme a Dave Okumu degli Invisible e al mitico batterista Toni Allen, poco prima della sua morte.

Dice la Wasser del suo nuovo album: “Damon Albarn mi ha presentato Tony Allen, la leggenda dell’Afrobeat, nel marzo 2019 in occasione dell’evento di Africa Express “The Circus” e abbiamo legato subito. Io e Tony abbiamo suonato una nostra versione di “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” di Nina Simone e abbiamo deciso di registrare insieme. Poi ho chiesto a Dave Okumu, grande musicista e mio vecchio amico, di unirsi a noi da Londra e abbiamo passato una serata del novembre di quell’anno a improvvisare in uno studio parigino. Quando il mondo si è fermato, ho ripreso quelle registrazioni per dar vita a un album intitolato “The Solution Is Restless”.”

Il suo nuovo singolo si chiama “Geometry Of You” ed è accompagnato da un video diretto da Devin Flynn.

“”Geometry Of You” è una canzone che parla dell’intersezione tra matematica e sensualità. È quello che faceva Tony Allen ogni volta che si sedeva a suonare. Parla degli aspetti quantistici della vita – non c’è un solo modo di fare qualcosa – il paradosso è ovunque. Trovare la flessibilità nella vita è il modo in cui mi connetto di più con la gioia”, spiega Joan della nuova canzone.