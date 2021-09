GUARDA IL VIDEO DI “LOVE LOVE LOVE”, IL NUOVO SINGOLO DEI MY MORNING JACKET

A distanza di quasi sei anni dal precedente, “The Waterfall”, i My Morning Jacket ritorneranno il prossimo 22 ottobre, via ATO Records, con il loro omonimo nono LP.

Registrato al 64 Sound di Los Angeles, il disco è stato prodotto da Jim James.

“Spero che questo album porti alla gente molta gioia e sollievo, soprattutto perché siamo stati tutti rinchiusi per così tanto tempo”, dice James. “Conosco quella sensazione che si prova guidando in giro con la musica che ami, o anche stando a letto e piangendo con la musica che ami. Il fatto che siamo in grado di essere una parte della vita delle persone in quel modo è così magico per noi ed è davvero bello che siamo ancora in giro per continuare a farlo.”

Il loro nuovo singolo si chiama “Love Love Love” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da George Mays.

Photo Credit: Danny Clinch