JARVIS COCKER HA REALIZZATO, INSIEME A WES ANDERSON, UN DISCO DI COVER DI BRANI POP FRANCESI ANNI ’60. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO.

Jarvis Cocker si è unito al regista Wes Anderson per realizzare un intero disco di cover di hit pop francesi anni ’60.

“Chansons d’Ennui Tip-Top” è legato a “The French Dispatch”, nuovo atteso film di Anderson in uscita in Italia l’11 novembre e che racconta la storia di un giornale ispirato al New Yorker fatto da americani in Francia, e raccoglie brani, pubblicati in origine nello stesso periodo storico nel quale è ambientata la pellicola, reinterpretati da Cocker insieme alla sua band JARVIS IS….

Tra le gemme sixties transalpine troviamo “Mon Ami La Rose” di Françoise Hardy, “Requiem Pour Un Con” di Serge Gainsbourg, “Contact” di Brigitte Bardot, “Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous” di Jacques Dutronc e la versione francese di “Parole Parole” di Mina.

Primo ascolto il brano “Aline” di Christophe del 1965:

“Chansons d’Ennui Tip-Top” uscirà il prossimo 22 ottobre stesso giorno dell’approdo nelle sale americane di “The French Dispatch” e della pubblicazione della colonna ufficiale del film curata da Alexandre Desplat.

Ecco la tracklist:

01 “Dans Ma Chambre” (Dalida cover)

02 “Contact” (Brigitte Bardot cover)

02 “La Tendresse” (Marie LaFôret cover)

04 “Amour, Je Te Cherche” (Nino Ferrer & Radiah cover)

05 “Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous” (Jacques Dutronc cover)

06 “Il Pleut Sur La Gare” (Brigitte Fontaine & Areski Belkacem cover)

07 “Paroles, Paroles” (Dalida & Alain Delon cover)

08 “Requiem Pour Un Con” (Serge Gainsbourg cover)

09 “Mon Ami La Rose” (Françoise Hardy cover)

10 “Mao Mao” (Claude Channes cover)

11 “Elle Et Moi” (Max Berlin cover)

12 “Aline” (Christophe cover)