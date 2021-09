Patti Smith tornerà in Europa per una manciata di date in ottobre.

La sacerdotessa del rock passerà anche in Italia per un unico appuntamento.

La storica musicista statunitense suonerà alla Nuvola di Roma domenica 10 all’interno della prima edizione della rassegna Riemergere, uno straordinario programma di eventi ideato da EUR Culture per Roma e realizzato da EUR S.p.A. con la direzione artistica di Oscar Pizzo.