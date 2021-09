SI RIVEDE HATCHIE: IL SINGOLO CHE SEGNA IL SUO RITORNO SI CHIAMA “THIS ENCHANTED”

Harriette Pilbeam, la musicista australiana che compone deliziosa musica dream-pop con il nome di Hatchie, ha firmato con l’etichetta Secretly Canadian: per festeggiare la cosa ecco una nuova travolgente canzone chiamata “This Enchanted”, il suo primo singolo ufficiale dall’uscita dell’album di debutto “Keepsake“, uscito su Double Double Whammy nel 2019.

“‘This Enchanted’ racchiude tutto ciò che volevo fare andando avanti dal mio primo album“, dice la cantante “Ho iniziato a scriverlo con Jorge e Joe nel febbraio 2020 e l’ho completato in isolamento più avanti nel corso dell’anno. Avevamo parlato di fare qualcosa di dance ma shoegaze nello stesso tempo. È una delle canzoni più spensierate e liricamente inafferrabili tra le mie nuove registrazioni sull’innamoramento; non è una relazione perfetta, ma si è affascinati l’uno dall’altro ed è un amore easy.”

“È una delle canzoni più divertenti che ho scritto, quindi non è stato difficile sceglierla come mia prima uscita da solista in quasi due anni“, continua “Ci si sente così bene a lavorare con un’etichetta così eccitante come Secretly mentre mi addentro in un nuovo territorio con il mio progetto. Ho fatto il conto alla rovescia dei giorni fino a questa uscita“.

Photo Credit: Sophie Hur