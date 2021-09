TRACK : WILDERNESS The Dancer

Tornano i Wilderness, l’indie rock band di Frosinone che nel 2019 con il loro album “I’m Not Here” avevano catturato la nostra attenzione (leggi qui la recensione).

La band si presenta rinnovata nei componenti, sempre sotto la guida del cantante e chitarrista Emanuele Tanzi ora troviamo al suo fianco Andrea Sbardella alle tastiere e synth, con il quale ha scritto questo brano, Maurizio Tomaselli alla batteria e Matteo Cervoni al basso.

Un rinnovamento che troviamo anche in questo “The Dancer” che, pur mantenendo un colore da band new wave, sembra spostarsi maggiormente verso una dimensione elettronica, non rinunciando alla chitarra che fa decisamente il suo dovere.

The Dancer by Wilderness

Una scelta che sembra tracciare la scelta coraggiosa di esplorare un nuovo sound, nel quale ritroviamo le loro influenze che ora mescolano il post punk synth ad un tocco dark abilmente attenuato dai cori.

Il pezzo è ben scritto e funziona, non fa altro che incuriosirci nell’attesa di un album che potrebbe riservarci grandi sorprese.

