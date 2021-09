VIDEO: WITCH FEVER

Le Witch Fever le vedremo in Italia nel prossimo mese di marzo (giovedì 2 al Fabrique di Milano in apertura degli Idles e venerdì 3 al Cap10100 di Torino come opening-act dei Bambara).

La band di Manchester, intanto, ha annunciato il suo primo EP, “Reincarnate” (pre-order), in uscita, via Music For Nations, il prossimo 29 ottobre in digitale (il 3 dicembre in vinile 12″).

Il nuovo singolo del gruppo tutto al femminile inglese si chiama “In Birth” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Sam O’Leary: duro, minaccioso e incazzato e costruito intorno a notevoli riff e a un poderoso drumming, il brano risalta le sue influenze metal grazie alla sua potenza. Un sicuro pogo con conseguente bagno di sudore per i prossimi concerti!

Listen & Follow

