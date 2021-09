ASCOLTA “POSSE VOLUME 1”, IL NUOVO EP DEI METRONOMY

Nei giorni scorsi i Metronomy hanno annunciato di essere al lavoro sul successore del loro sesto album, “Metronomy Forever“, uscito a settembre 2019 via Because Music: ora, però, la band del Devon ha condiviso a sorpresa un nuovo EP, “Posse Volume 1”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman Joe Mount ha scritto sui loro canali social: “Ho preparato l’EP dopo aver finito il nuovo album dei Metronomy (!), per favore consumatelo con lo stesso spirito con cui è stato fatto; scoprite qualche nuovo artista e condividete la musica con i vostri amici.”

Questo nuovo EP vede la partecipazione di altre band e musicisti: Pinty, Biig Piig, Spill Tab, Sorry, Brian Nasty e Folly Group.

Mount ha poi aggiunto: “Pensavo che sarebbe stato strano dire, “alcune di queste sono persone che non avevo mai sentito prima”, ma in realtà è un modo così incredibile di incontrare le persone e conoscerle. Ricevere una canzone da qualcuno che non hai mai incontrato prima, ma che è entrato in sintonia con quello che hai fatto e ha fatto qualcosa di incredibile.”

Vi ricordiamo inoltre che la band inglese arriverà in Italia a marzo 2022: un solo appuntamento con loro previsto per mercoledì 9 all’Alcatraz di Milano.