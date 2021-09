IL NUOVO SINGOLO DI MARISSA NADLER, “IF I COULD BREATHE UNDERWATER”, VEDE LA PARTECIPAZIONE DI MARY LATTIMORE

Il nono album di Marissa Nadler, “The Path Of The Clouds”, uscirà il prossimo 29 ottobre via Bella Union / Sacred Bones Records a distanza di tre anni dal precedente, “For My Crimes”.

Le canzoni del disco sono state scritte per la maggior parte con il piano, uno strumento che la Nadler ha incominciato a usare durante il lockdown.

Ora la musicista statunitense condivide un nuovo singolo, “If I Could Breathe Underwater”: il brano che vede la partecipazione dell’arpista Mary Lattimore, è accompagnato da un video diretto da Jenni Hensler.

Dice la Nadler del nuovo pezzo: “Quando ho scritto “If I Could Breathe Underwater”, stavo contemplando le possibilità di possedere vari poteri sovrumani: teletrasporto, mutaforma, proiezione di energia, respirazione acquatica, percezione extrasensoriale e viaggi nel tempo, per nominarne alcuni. Come espediente lirico, ho sposato questi poteri con gli eventi della mia vita, chiedendomi se e come potessero cambiare il passato o predire il futuro. Mi è piaciuto lavorare sulla melodia di questa canzone e portare i cori al loro apice. I luccichii stratificati e allucinatori di Mary fanno davvero eco al mondo sotterraneo della storia.”

