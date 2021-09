ST. VINCENT: ECCO IL PRIMO ESTRATTO DALLA COLONNA SONORA REALIZZATA PER IL SUO FILM “THE NOWHERE INN”

ST. VINCENT: ECCO IL PRIMO ESTRATTO DALLA COLONNA SONORA REALIZZATA PER IL SUO FILM “THE NOWHERE INN”

“The Nowhere Inn”, il film scritto e interpretato da St. Vincent e Carrie Brownstein, uscirà venerdì 17 settembre.

Finora abbiamo solo visto un paio di trailer, ma adesso è disponibile anche un brano della sua colonna sonora, la title-track “The Nowhere Inn”, interpretata proprio da Annie Clark.

Qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bill Benz, che è anche il regista del film.

Presentato come uno scherzoso, fittizio distorcimento della celebrità e del processo creativo in “The Nowhere Inn” troviamo Annie Clark vestire i panni del suo alter-ego musicale St. Vincent e Carrie Brownstein, cantante delle Sleater-Kinney, intenta a girare un documentario proprio sulla collega musicista.

“The Nowhere Inn Soundtrack” tracklist

01 “The Nowhere Inn”

02 “Carrie Voicemail”

03 “Palm Desert”

04 “Carrie Wave”

05 “Waiting On A Wave”

06 “Opening Limo Scene”

07 “Hallway Scene”

08 “Rooftop”

09 “Come To Jesus”

10 “Downtempo Montage”

11 “Sex Scene”

12 “Board Room”

13 “Spa Scene”

14 “Tour Bus”

15 “Carrie Off Bus”

16 “Texas Intro”

17 “Texas Choir”

18 “Bacchanal”

19 “Ending”