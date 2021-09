TRACK: BLEACH LAB Talk It Out

Continua il percorso netto e senza alcun errore dei Bleach Lab. La loro dolcezza guitar-pop ci lascia senza fiato, in un mondo incantato che segue i magici percorsi di Cranberries e Sundays, con gli Smiths come faro guida. Non possiamo fare altro che ammirare senza fiato.

Talk It Out by Bleach Lab

Il 15 ottobre uscirà il nuovo EP “Nothing Feels Real” e dobbiamo dire che siamo davero in fremente attesa!

