EP: PLUG OUT HEAD

Si intitola “Apocalyptic Dream” il nuovo EP dei Plug Out Head, un quartetto originario di Reggio Calabria che, fedele alle proprie origini, ci propone una versione alquanto “piccante” del pop punk. A cinque anni di distanza dall’album di debutto “Milkshake”, la band del Sud Italia torna a far rombare i motori con sei brani scoppiettanti e orecchiabili che potrebbero non dispiacere affatto ai fan di Green Day, The Offspring, Rancid e di buona parte dei gruppi sbucati fuori dalla California nell’era post-grunge.



Melodie contagiose, energia e divertimento concentrati in quasi venti minuti di musica adrenalinica e ricca di sfaccettature. I Plug Out Head sfruttano a dovere il poco tempo a disposizione, mettendo in bella mostra tutta la versatilità di una band che, nonostante la giovane età, può già contare su esperienze importanti (vedi la fortunata partecipazione al contest PostePay Rock in Roma Factory nell’estate del 2014).

Ce n’è davvero per tutti i gusti in questo lavoro breve ma convincente, per cui mi limiterò a elencare solo le caratteristiche capaci di saltare all’orecchio sin dal primissimo ascolto: gli inserti acustici e l’assolo da guitar hero di “Music To Me”; la telefonata in dialetto in “Here In The South”; la maturità in salsa alt rock di “Addiction” e “Apocalyptic Dream”; l’aggressività di “Just A Mask”, con un bel finale all’insegna delle gang vocals, e del singolo “Mad Wolf”, una mazzata hardcore micidiale come la ‘nduja.

Listen & Follow

Plug Out Head: Facebook