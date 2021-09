FRANK TURNER: ECCO I DETTAGLI DEL NUOVO ALBUM (C’è ANCHE IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO)

Frank Turner ha annunciato il suo nuovo album solista “FTHC” (pre-order) e il brano “Haven’t Been Doing So Well” funge da apripista. Il nuovo LP sarà il seguito di “No Man’s Land” del 2019 e sarà pubblicato l’11 febbraio via Xtra Mile Recordings / Polydor.

Registrato agli Abbey Recording Studios appena fuori Oxford e prodotto/mixato da Rich Costey (Foo Fighters, Muse, Biffy Clyro), il disco include anche il singolo già pubblicato “The Gathering”, che vede all’opera il batterista dei Muse Dom Howard e Jason Isbell.

“È eccitante far ascoltare, finalmente, la nuova musica su cui ho lavorato dopo gli ultimi miserabili 18 mesi“, ha detto Turner in una dichiarazione. “È stato un periodo difficile per molte persone e per la loro salute mentale, me compreso: discuterne apertamente è importante per me, quindi questa è una canzone sull’ansia e le lotte che ne derivano“.

Tracklist:

1. Non Serviam

2. The Gathering

3. Haven’t Been Doing So Well

4. Untainted Love

5. Fatherless

6. My Bad

7. Miranda

8. A Wave Across A Bay

9. The Resurrectionists

10. Punches

11. Perfect Score

12. The Work

13. Little Life

14. Farewell To My City