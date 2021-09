TRACK: THE LAST DETAIL

TRACK: THE LAST DETAIL I’m Sorry

Ci aveva fatto impazzire l’album omonimo dei The Last Detail, la magica collaborazione tra Mehdi Zannad (Fugu) ed Erin Moran (A Girl Called Eddy): non siamo stati solo noi a cadere nella magica trappola di queste canzoni magnifiche, ma tante recensioni hanno lodato l’album, giustamente. Eppure c’erano ancora delle questioni in sospeso: “I’m Sorry” è una di queste. Si tratta infatti di una canzone che è stata registrata a Parigi più di 10 anni fa, ma che i due protagonisti non si sentivano pronti a pubblicare e non erano nemmeno sicuri di chi dei due l’avrebbe cantata.

Con l’aiuto di Julian Simmons (Ed Sheeran, Liam Gallagher) e l’infallibile partecipazione della SKOPJE STRING ORCHESTRA, sono finalmente riusciti a realizzare quello che volevano. Il risultato è una canzone deliziosa, magicamente in bilico tra leggerezze pop e northern soul, con Todd Rundgren a dare la benedizione. Eleganti, emozionanti e in perfetta sintonia: il duo ci regala una nuova perla pop da adorare.

