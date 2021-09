VIDEO: LORA & THE STALKERS Weak Or Brave [ Esclusiva IfB ]

Il progetto Lora & The Stalkers nasce dall’incontro tra Lora Ferrarotto e Alessandro Meozzi, componente e produttore di altre due band romane di rilevanza sul territorio italiano: gli Statale 66 (resident band del programma televisivo “Stracult” di Rai2) e la Band Greg & The Frigidaires (con leader Claudio “Greg” Gregori del celebre duo comico Lillo e Greg). A completare la band Alessio Morelli al basso e Simone Temporali alle tastiere, membro della tribute band Pink Floyd Leggend che vanta esibizioni nei maggiori teatri italiani.

La nostra anteprima di oggi, molto gradita, è per il video del brano “Weak Or Brave”, ultimo assaggio di “No Desire Control”, il nuovo album di Lora & The Stalkers, in uscita il 17 settembre 2021, disco che segue l’esordio omonimo del 2018.

Brano morbido e avvolgente, che però si accende quando meno te lo aspetti e si fa brillante e incalzante, per poi ritornare più notturno e quasi lascivo, prima di rilanciarsi nella sua corsa indie-rock.

La band parla così del nuovo video: “C’è un cancello conosciuto come Torii, posto esattamente sulla linea di demarcazione tra il soprannaturale e il terreno. In base allo Shinto, questi portali vengono attraversati una volta all’anno dagli dei giapponesi, perché anche loro hanno bisogno di vacanze! Tokyo è una delle destinazioni più desiderate. Gli dei amano perdersi nell’abisso di luci abbaglianti, ombre lunghe, nel mulino a vento di suoni e colori, veloci come i treni che triturano la notte e ti portano alle porte di un soapland dove i giovani vendono i loro corpi. Il nostro narratore sarà un giovane Dio, che spogliato dei suoi superpoteri, che incontrerà le debolezze e il coraggio degli uomini e la maschera sacra della Kitsune non basterà a proteggerlo dai nostri vizi“.

La musica di di Lora & The Stalkers vive di rock viscerale ed energico, in bilico tra il post-punk e le armonie californiane anni ’50 e ’60 e la scena romana, con rimandi alle visioni più oniriche ed eteree della scena dream pop contemporanea. Eccco perché incastonarli tra Phil Spector, Siouxsie and the Banshees e i Chromatics, con Norman Petty e Dick Dale nel cuore e le sperimentazione di David Lynch nell’anima, non è certo un delitto, anzi, è un dovere!

