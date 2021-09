GUARDA RICK ASTLEY E I BLOSSOMS SUONARE “HEAVEN KNOWS I’M MISERABLE NOW” COME ANTICIPAZIONE DEI CONCERTI TRIBUTO DEGLI SMITHS

GUARDA RICK ASTLEY E I BLOSSOMS SUONARE “HEAVEN KNOWS I’M MISERABLE NOW” COME ANTICIPAZIONE DEI CONCERTI TRIBUTO DEGLI SMITHS

I prossimi 8 e 9 ottobre, rispettivamente a Manchester e Londra, i Blossoms e Rick Astley si uniranno per un intero concerto tributo agli Smiths.

Come antipasto di questo bizzarro evento la band inglese ha appena condiviso un video, ripreso durante le prove, dove insieme ad Astley si lanciano nella cover del classico di Moz e soci “Heaven Knows I’m Miserable Now”:

Le due date di ottobre sono state così presentate dai Blossoms:

Gli Smiths hanno sempre significato così tanto per Blossoms, con anche le loro canzoni più piovose complete di umorismo ironico e musicalità e melodia che raggiungono l’anima. I loro momenti più pop sono poesia pura, gioiosa e ballabile.

e ancora

Immaginate di affiancare Rick Astley per suonare le canzoni degli Smiths? Abbiamo avuto sogni più selvaggi, ma non molti. Riusciremo a malapena a crederci fino a quando non accadrà, ma le date sono stabilite, stiamo studiando ogni nota, linea e ritmo per dire “grazie” agli Smiths insieme a Rick e rendere entrambi orgogliosi.

Astley ha aggiunto:

Dal momento in cui gli Smiths sono emersi nel 1983 sono rimasto affascinato ed è come fan, con profondo rispetto come musicista per Morrissey, Marr, Rourke e Joyce, che mi unirò agli infinitamente entusiasti e talentuosi Blossoms sul palco. per cantare le loro canzoni.