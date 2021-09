PLACEBO, ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “BEAUTIFUL JAMES”

Un messaggio sui social di tre giorni addietro annunciava questo nuovo singolo dei Placebo dal titolo

“Beautiful James”, che segue il lontano album “Loud Like Love” del 2013. La premiata ditta Brian Molko e Stefan Olsdal aveva, peraltro, confermato la lavorazione sul nuovo disco ma ancora nulla di concreto all’orizzonte.

Il nuovo brano è in puro stile Placebo con quella sottile linea malinconica. Brian Molko ha detto: “Se il brano irriterà i conservatori, allora va bene così. Ma quello che conta davvero per me è che ogni ascoltatore ci ritrovi la propria storia, non voglio dirvi come sentirvi”.