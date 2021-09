SHARON VAN ETTEN E ANGEL OLSEN NUOVAMENTE INSIEME: ASCOLTA LA COVER DI “FEMME FETALE” DEI VELVET UNDERGROUND

Sharon Van Etten ha condiviso la sua cover di “Femme Fatale” brano che apparirà in “I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico” disco in uscita tra una settimana.

Il brano è impreziosito dai backing vocals di Angel Olsen che torna quindi a collaborare con la Van Etten dopo il singolo “Like I Used To” rilasciato a fine maggio.

Ascolta il brano:

In “I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico” ritroviamo brani della storica band di New York reinterpretati da Courtney Barnett, Iggy Pop & Matt Sweeney, Michael Stipe, Kurt Vile & The Violators, St. Vincent and Thomas Bartlett, Thurston Moore & Bobby Gillespie, Fontaines DC e molti altri.