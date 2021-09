TRACK: NOTHING IN COMMON

Starting Over

Si sta avvicinando il momento di “Trips Around the Sun” l’esordio dei ragazzi di Stoccolma Nothing in Common. “Starting Over” è il secondo singolo che anticipa l’album e questa volta il trio si muove su coordinate più elettroniche e movimentate, quasi ci volessero portare sulla pista da ballo, pur con toni malinconici e agrodolci, come se le luci si stessero spegnendo o attenuando e non fossero di certo accecanti o vigorose.

In questo secondo singolo, come dicono le note stampa, la band esprime apertamente l’apprensione che si prova quando si deve lasciare un amore del passato e trovare qualcuno di nuovo. C’è una sensazione contraddittoria di disagio che passa dalla chiusura della relazione finita: cuore e le labbra spesso non vanno in accordo con la mente, a tal punto che, a volte, diciamo che abbiamo bisogno di qualcosa anche quando sappiamo che non va bene per noi.

