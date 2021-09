I BIRTHDAY GIRL TORNANO IN ITALIA A OTTOBRE

I Birthday Girl tornaneranno in Italia per due date nel mese di ottobre a esattamente un anno di distanza dal loro ultimo passaggio nel nostro paese.

Saranno due gli appuntamenti con la band alt-rock anglo-svedese previsti per martedì 5 al Mattatoio di Carpi (MO) e per mercoledì 6 in una venue ancora non comunicata.

Per accedere al concerto modenese sarà necessario possedere la tessera ARCI 2021/2022 e avere il green pass, mentre l’entrata sarà a offerta (minimo 5 €).

Il gruppo di stanza a Stoccolma nel 2021 ha pubblicato due singoli, “Dizzy” e “I’m Not Safe” e sta lavorando sul suo album d’esordio.