I TV PRIEST CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “LIFESIZE”

I TV Priest hanno pubblicato il loro album d’esordio, “Upppers“, solo a febbraio, ma sono già pronti per ritornare con materiale inedito.

La band post-punk inglese ha appena condiviso un nuovo pezzo, Lifesize”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano fa parte della Sub Pop Single Club e verrà realizzato anche in vinile 7″ accompagnato da un’altra traccia.

Il frontman Charlie Drinkwater dice della nuova canzone: “”Lifesize” riguarda il culto dell’immagine dell'”uomo forte” spesso presente nel nostro discorso politico e culturale. Uno in cui i fondamenti patriarcali della nostra società e della struttura politica non vengono messi in discussione. Dopo un anno particolarmente estenuante, quando la gente ha cercato la forza nei leader, abbiamo trovato invece gesti vuoti e disprezzo. (‘Parla come un venditore, cammina come il Papa’.) Non abbiamo bisogno di altre bravate da macho; la società ha bisogno di empatia e compassione.”

Photo Credit: Eva Pentel