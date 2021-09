IL TERZO LP SOLISTA DI WESLEY GONZALES USCIRà A MARZO 2022

Dopo aver realizzato tre album i Let’s Wrestle si erano sciolti nel 2015: il loro frontman Wesley Gonzales, però, ha già pubblicato due LP solisti e ne ha appena annunciato un altro.

Il terzo lavoro sulla lunga distanza del musicista inglese, “Wax Limousine” (pre-order), arriverà il prossimo 18 marzo via Moshi Moshi Records a meno di due anni dal precedente, “Appaling Human”.

Dice Gonzales del nuovo album: “Questo album è stato scritto subito dopo la fine di una relazione e la diagnosi del cancro (di un famigliare). Era quella fase iniziale di una rottura in cui non puoi davvero capire cosa è andato storto per te o per la tua ex. C’era risentimento per l’estremo cambiamento in cui mi ero improvvisamente trovato e mi chiedevo cosa avessi davvero fatto di sbagliato. Il titolo Wax Limousine veniva da vecchie frasi come ‘inutile come un posacenere su una moto’. Stavo cercando di esprimere quanto mi sentissi inutile in ogni situazione che era appena arrivata alla mia porta.”

Qui sotto intanto potete vedere il video del suo nuovo singolo, la title-track “Wax Limousine”.

“Wax Limousine” Tracklist:

1. Greater Expectations

2. When I Fell For You

3. Protein & Perfume

4. In Confidence, I’m Scared

5. 1,2,3,4,5 Just Get Rid Of It

6. Wax Limousine

7. A Taste Of Something New

8. Penelope Ditches Ulysses

9. It’s You

10. Drive You Home

11. Grateful

12. Waiting For Your Letter