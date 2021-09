KOKO (COSTANZA DEI BE FOREST) ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO “POLAR WONDER”

Koko è il nuovo progetto dream-pop / new wave di Costanza Delle Rose, la cantante e bassista dei Be Forest.

La musicista pesarese che ora risiede a Londra annuncia il suo primo album solista, “Shedding Skin”, in uscita il prossimo 17 ottobre via We Were Never Being Boring.

Il primo estratto si chiama “Polar Wander” ed è accompagnato da un video diretto da Matilde Borgherini.

Dice Costanza del suo nuovo singolo: “Ho scritto “Polar Wander” in un periodo particolare della mia vita, mentre stavo cambiando e crescendo. Mi sono trasferita in una nuova casa e una nuova vita mi aspettava lì: questo mi spaventava anche se sapevo che era la cosa giusta da fare. Quando ho paura, quando le cose si accumulano, quando i pensieri e i sentimenti si sovrappongono, l’unico modo che conosco per sentirmi meglio è suonare e buttarli fuori. “Polar Wander” è un’ode al cambiamento, a quei momenti in cui devi ricominciare dall’inizio, quando sai cosa stai perdendo, ma non sai cosa troverai. Parla della vita, del sentirsi vivi.”

“Shedding Skin” Tracklist:

1. Sayonara

2. For A Dreamer

3. Fireflies

4. Lonely Kingdom

5. Polar Wander

6. See You

7. Notte