THE ALBUM LEAF: ASCOLTA LA NUOVA VERSIONE DI “ONE DAY I’LL BE ON TIME” IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO

The Album Leaf, in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita del suo album “One Day I’ll Be On Time”, ha ripubblicato, via Nettwerk, il disco in una nuova versione rinominata semplicemente “One Day XX”.

Jimmy LaValle, titolare del progetto, ha riregistrato il disco, che potete ascoltare qui sotto, insieme al suo collaboratore di lunga data James McAlister e ai componenti della sua live-band per aiutare a reimmaginare ogni arrangiamento con ciò che conosce ora come compositore e interprete, celebrando le canzoni da una prospettiva diversa, con l’abilità tecnica e la chiarezza emotiva che il tempo e la distanza possono permettere.