THE REDS, PINKS AND PURPLES: ASCOLTA DUE NUOVI PEZZI

THE REDS, PINKS AND PURPLES: ASCOLTA DUE NUOVI PEZZI

The Reds, Pinks And Purples è davvero instancabile: dopo aver realizzato il suo sophomore, “Uncommon Weather”, solamente ad aprile, il mese scorso aveva rilasciato due nuove canzoni, “Leaving In All Behind” e “Can’t Stop The World From Going By”.

Ora Glenn Donaldson, il musicista che si nasconde dietro a questo progetto, ha rilasciato altri due pezzi, “Did You Put Your Song Up Today” e “Waiting On A Ghost To Haunt You”, che potete ascoltare qui sotto: due altre vere e proprie raffinate delizie indie-pop da gustare fino in fondo.