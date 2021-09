I SUNDARA KARMA TORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “GODSEND”

A meno di un anno dall’uscita dell’EP “Kill Me”, i Sundara Karma tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band indie-pop di Reading, infatti, ha condiviso un nuovo singolo, “Godsend”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice il frontman Oscar Pollock del nuovo brano: “”Godsend” parla della perdita, ma anche di come ho capito che la perdita in realtà non esiste, nel senso più grande del termine. Per esempio, le persone ti verranno sempre portate via, sia attraverso la morte o il crepacuore o attraverso cose come il soffrire di malattie mentali, ma ci saranno sempre momenti in cui potrai tornare di nuovo insieme, sia fisicamente che col pensiero. È interessante notare che se l’incontro che hai avuto è stato davvero significativo, rimane sempre una sorta di connessione.”

E poi aggiunge: “È anche molto personale, sto parlando della mia lotta con la luce e l’oscurità e anche delle lotte di coloro che mi sono cari. Tutti noi abbiamo continuamente momenti in cui possiamo sentire l’oscurità insinuarsi, ma è importante ricordare che verrà sempre lavata via – ed è così che spero che la gente si senta dopo aver ascoltato la canzone, che certo, la perdita può spezzarti ma non è assoluta.”