QUATTRO DATE ITALIANE PER GLI UV-TV A MARZO 2022

Lo scorso maggio, via Paper Bag Music, gli UV-TV hanno pubblicato il loro terzo LP, l’esaltante “Always Something“, che è ha trovato parecchi riscontri positivi sia in giro per le principali testate musicali nel web che qui da noi in redazione a IFB.

La band indie-pop originaria della Florida, ma ora di stanza a NYC arriverà in Italia nel prossimo mese di marzo a presentarlo con ben quattro date.

Gli statunitensi suoneranno venerdì 18 al Fanfulla di Roma, sabato 19 a Firenze in una venue ancora da annunciare, lunedì 21 al Freakout Club di Bologna e martedì 22 al Raindogs di Savona.