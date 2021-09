TRACK: DALMAS Is This Love

Per gli amanti delle allegre hit catchy da cantare a squarciagola, ecco a voi i Dalmas da Manchester, band formatasi nel 2018 e composta dal batterista e cantante George Farrar, Jacob Maguire alla chitarra e Augustus Clark al basso.

Dopo aver pubblicato il loro EP del debutto, “Stay”, nel marzo del 2021, la band ha rilasciato lo scorso venerdì 17 settembre, via Native South Records, un nuovo singolo “Is This Love” dal classico stile Biffy Clyro per intenderci e che racconta la storia di una nuova relazione che ha tutte le potenzialità per sbocciare in qualcosa di bello mentre si guarda con eccitazione a ciò che riserva il futuro.



