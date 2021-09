BRIAN WILSON RIPROPONE CLASSICI DEI BEACH BOYS NEL NUOVO DISCO SOLISTA “AT MY PIANO”. ASCOLTA “GOD ONLY KNOWS”.

Il nuovo disco di Brian Wilson sarà una riproposizione al piano dei grandi classici del suo repertorio.

In uscita il prossimo 19 novembre su Decca “At My Piano” raccoglie brani dei Beach Boys come “Wouldn’t It Be Nice”, “In My Room”, “Don’t Worry Baby”, “California Girls”, “Surf’s Up”, “Good Vibrations” e molti altri.

Wilson in un comunicato descrive così la release:

Avevamo un pianoforte verticale nel nostro soggiorno e da quando avevo 12 anni lo suonavo ogni giorno. Non ho mai preso una lezione, ero completamente autodidatta. Non riesco a esprimere quanto il pianoforte abbia giocato un ruolo così importante nella mia vita. Mi ha procurato conforto, gioia e sicurezza. Ha alimentato la mia creatività e la mia natura competitiva. Lo suono quando sono felice o mi sento triste. Amo suonare per le persone e amo suonare da solo quando nessuno sta ascoltando. Onestamente, il pianoforte e la musica che creo su di esso probabilmente mi hanno salvato la vita.

Ascolta “God Only Knows”:

Ecco la tracklist del disco:

01 God Only Knows

02 In My Room

03 Don’t Worry Baby

04 California Girls

05 The Warmth of the Sun

06 Wouldn’t It Be Nice

07 You Still Believe in Me

08 I Just Wasn’t Made for these Times

09 Sketches of Smile: Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up

10 Surf’s Up

11 Friends

12 Till I Die

13 Love and Mercy

14 Mt Vernon Farewell

15 Good Vibrations