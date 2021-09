GUARDA IL TRAILER DI “IN MY OWN TIME” NUOVO DOCUMENTARIO SU KAREN DALTON

Il prossimo 1 ottobre nei cinema (e il 16 novembre in versione digitale) uscirà “Karen Dalton: In My Own Time” nuovo documentario dedicato all’icona folk Karen Dalton.

Diretto da Robert Yapkowitz e Richard Peete e prodotto da Wim Wenders, Light in the Attic Records e Delmore Recording Society, il doc, che raccoglie molto materiale inedito, avrà le musiche di Julia Holter, la voce narrante di Angel Olsen e interviste con Nick Cave, Vanessa Carlton, il creatore di Woodstock Michael Lang e molti altri.

Guarda il trailer:

Per celebrare i 50 anni di “In My Own Time” la Light in the Attic rilascerà una nuova edizione rimasterizzata del disco pubblicato dalla Dalton nel 1971 con brani inediti e note confezionate da Nick Cave, Lenny Kaye e Devendra Banhart.