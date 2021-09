“OCEAN TO OCEAN” E’ IL NUOVO DISCO DI TORI AMOS

Tori Amos ha annunciato il suo nuovo disco: il successore di “Native Invader”, pubblicato nel 2017, si intitola “Ocena To Ocean” ed esce il prossimo 29 ottobre su etichetta Decca (la pubblicazione in vinile è invece prevista per il 28 gennaio). Pre-order già attivo.

La cantautrice racconta così il prossimo lavoro:

Questo è un album sulle tue perdite e su come le affronti. Per fortuna quando hai vissuto abbastanza a lungo, puoi riconoscere che non ti senti come la mamma che vuoi essere, la moglie che vuoi essere, l’artista che vuoi essere. Mi sono reso conto che per affrontare tutto questo, devi scrivere dal luogo in cui ti trovi. Ero nel mio inferno privato, quindi mi sono detta, allora è da lì che scrivi: l’hai già fatto prima…

e ancora:

Abbiamo avuto tutti momenti che possono buttarci giù. Questo disco si trova con te dove sei, specialmente se sei in un luogo di perdita. Sono affascinata quando qualcuno ha attraversato una tragedia e come riesce a superare il proprio dolore. È lì che sta l’oro. Quando qualcuno è effettivamente in quel posto, pensando “Ho finito”, come raggiungi quella persona? A volte non si tratta di una pillola o di una doppia dose di tequila. Si tratta di stare insieme nel letame. Ti incontrerò nel fango.

Secondo fonti vicino all’artista “Ocean to Ocean” è in parte influenza dai recenti disordini di Capitol Hills.

