TRACK: ST. JIMI SEBASTIAN CRICKET CLUB Until We Meet Again

Epica e trascinante, da stadio protemmo dire, ma con cuore profondo e importante. “La canzone “Until We Meet Again” è stata scritta come una lettera ad un amico. Una persona che amava la vita, la famiglia, gli amici, viaggiare per partite di calcio in trasferta e ascoltare musica fino all’alba, ma che portava anche un’oscurità e un peso che non poteva essere lavato via e ha deciso di lasciarci una calda notte d’estate nel luglio di tre anni fa“: dice così la band in merito a questa canzone.

St. Jimi Sebastian Cricket Club vengono da Stoccolma (Svezia) e qualcuno li ha descritti come un eccitante mix tra The Jam e Pink Floyd. Il produttore Shellback ha anche menzionato gli Arcade Fire come buon riferimento. La band è guidata da Jimi Sebastian, cresciuto in Svezia ma con un padre inglese:la cosa si riflette sia nella musica che nei testi dove la narrazione realistica ha spesso un ruolo di primo piano. Anche la musica ha quel taglio ruspante e genuino, figlio della working class, dall’animo punk rock.

Hanno già pubblicato tre EP e un album completo, suonato in club e festival in Svezia e fatto due tour in Inghilterra.

Listen & Follow

St. Jimi Sebastian Cricket Club: Facebook